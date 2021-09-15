علاوي: انعدام البيئة الامنة لاجراء الانتخابات سيتسبب بعزوف جماهيري واسع

وذكر المكتب الاعلامي لعلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "زعيم ائتلاف الوطنية استقبل في مكتبه، ماثيو تولر سفير الولايات المتحدة لدى العراق"، مبينا أن "اللقاء بحث مستجدات الاوضاع الاقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الامن والاستقرار فيها ".واضاف البيان، ان "اللقاء ناقش ملف الانتخابات المقررة الشهر المقبل، اذ عبر الدكتور علاوي عن خشيته من تزايد نسبة العزوف عن المشاركة فيها جراء عدم توفر البيئة الامنة والمستقرة لاجرائها بشكل مستقل ونزيه، مشددا على ضرورة تدارك تلك المعوقات والعمل على تذليلها في اقرب وقت ممكن".