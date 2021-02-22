بالفيديو: مطالبات إغلاق الحدود خلال الحظر لتصريف المنتجات المحلية

حذر ناقلون للمحاصيل الزراعية والمواد الغذائية من حصول ازمة بأرتفاع اسعار المنتجات الداخلة الى العاصمة بغداد في حال لم يتم التخلص من الروتين الذي تمارسة بعض السيطرات تجاه سيارات الحمل ، فيما طالبت لجنة الزراعة في البرلمان ضرورة إغلاق الحدود بالتزامن مع حظر التجوال لتصريف المنتجات المحليةيواجه ناقلو المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية اجراءات صارمة في بعض السيطرات التفتيشية او مداخل العاصمة بغداد ، خلال ايام الحظر الشامل امر قد يؤدي الى ارتفاع اسعار تلك المحاصيل في حال شحها .فيما طالبت لجنة الزراعة في البرلمان ضرورة إغلاق الحدود بالتزامن مع حظر التجوال لتصريف المنتجات المحلية وعدم الاضرار بالفلاح والمزارع ، كونها فرصة مهمة لتصريف المنتج المحلي في الأسواق لاسيما في ظل دخول مواد ومحاصيل زراعية وحيوانية بأسعار زهيدة لضرب المنتجات المحلية--