بالفيديو أكاديميون يطالبون بالاهتمام بمقام النبي ابراهيم عليه السلام عقب زيارة البابا

دعا اكاديميون الحكومة الى استثمار زيارة بابا الفاتيكان للبلاد خاصة في ما يتعلق بمقام النبي ابراهيم عليه السلام وزقورة اور التي زارها البابا فرنسيس.اسدل الستار عن الحدث الاعظم بالعراق بعدما انهى بابا الفاتيكان زيارته التي استمرت لثلاثة ايام هذه الزيارة وما حملتها من توصيات تحدث عنها اكاديميون.. أنها بمثابة فرصة للعراق لانعاش الواقع الاقتصادي من خلال ترميم وانشاء مجمعات سكنية لتضاف لاور والمناطق ذات الطابع السياحي الدينيالتاكيد على التعايش السلمي ابرز الكلمات التي تحدث بها البابا فرنسيس بكل الاماكن التي زارها ومضي بمبدأ الانسانية لتحقيق السلام هذه التوصيات تحدث اخرون بأنها تكمن لعدم فسح المجال لمن يريد ان يستغل الدين كغطاء لتحقيق غايته