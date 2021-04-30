Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
طائرة تقصف قاعدة للقوات التركية شمالي سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بالفيديو العراقيون العالقون في دولة الهند يطالبون بالعودة الى البلاد

بالفيديو

2021-04-30 | 04:31
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

بالفيديو العراقيون العالقون في دولة الهند يطالبون بالعودة الى البلاد

المصدر:
السومرية
1,595 مشاهدة

العراقيون العالقون في دولة الهند يطالبون بالعودة الى البلاد وذلك بعد تفشي الفيروس المستجد بصورة غير معقولة

لم يتوقع العراقيون في دولة الهند هذا السيناريو الكارثي، وذلك بعد تفشي الفيروس المستجد بصورة غير معقولة، مناشدين الحكومة اعادتهم الى البلاد وانقاذهم من خطر الموت

مصير مجهول وسط انهيارات صحية وموت بالجملة، حيث المستشفيات أغلقت أبوابها والشوارع أصبحت مملوءة بالمرضى والمقابر لا تستوعب أعداد الموتى ومحارق الجثث باتت مكدسة بضحايا الجائحة وتعاني الضغط والازدياد، لم يتوقع العراقيون في دولة الهند هذا السيناريو الكارثي، وذلك بعد تفشي الفيروس المستجد بصورة غير معقولة.

لم يذهب العراقيون إلى الهند لغرض السياحة والترفيه، فكما هو معروف أن نسبة كبيرة من المرضى العراقيين يذهبون إلى هناك لغرض العلاج، لعدم توافره في البلاد.

حتى باتوا يستغيثون فلا أموال في الجيب، ومهددون بالطرد من السكن، والطعام بالكاد يتدبر، وجل ما يريدونه هو العودة إلى العراق.

وتؤكد عضو الفريق الطبي الساند في وزارة الصحة، ربى فلاح، إن الحكومة العراقية تبحث مسألة اعادة العراقيين العالقين في الهند، وتفكر في إنقاذ الجميع،، مؤكدة ان الشروع بأي خطوة يحتاج الى الحذر والتفكير جيداً لان أقل عدوى بالسلالة الهندية قد تهدد حياة 40 مليون عراقي داخل البلاد، فيما دعت الى اتخاذ الإجراءات الصحيحة والاستعداد جيداً من أجل تسهيل دخولهم إلى البلاد، حتى لا يكون هناك أي ضرر على المواطن الذي بدوره سيهدد النظام الصحي بالكامل لان السلالة الهندية لها القدرة على الانتشار السريع، بالإضافة إلى شدة خطورتها.

اما مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، فيحذر من تباطؤ الإجراء الحكومي ومن انعدام الجدية إزاء التعامل مع تداعيات الوباء المتلاحقة،، مطالبا الحكومة المركزية بإجراء عاجل إزاء إعادتهم قبل تفشي الوباء بهم لاسيما وان اموالهم أوشكت على النفاذ،، وشدد على ضرورة وضعهم تحت الحجر المنزلي بعد عودتهم الى البلاد.

وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا من الإصابات، وهي رابع دولة في العالم من حيث الوفيات.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

كورونا في العراق

محليات

خاص السومرية

بالفيديو

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:53 | 2021-04-30 11:53
11:37 | 2021-04-30 11:37
11:31 | 2021-04-30 11:31
المزيد
اعلان
اعلان
شبكة برامج رمضان
شاهدها هسه
الصحة تدرس فرض حظر تام للتجوال لمدة أسبوعين
24.65%
15:50 | 2021-04-28
الصحة تدرس فرض حظر تام للتجوال لمدة أسبوعين
15:50 | 2021-04-28
الصحة تكشف حقيقة دخول &quot;السلالة الهندية&quot; إلى العراق
19.22%
15:00 | 2021-04-28
الصحة تكشف حقيقة دخول "السلالة الهندية" إلى العراق
15:00 | 2021-04-28
بالوثيقة.. أمانة مجلس الوزراء توضح إجازة الخمس سنوات
17.71%
02:47 | 2021-04-30
بالوثيقة.. أمانة مجلس الوزراء توضح إجازة الخمس سنوات
02:47 | 2021-04-30
الصحة توضح حقيقة تسجيل إصابة بـ&quot;السلالة الهندية&quot; في العراق
14.07%
12:05 | 2021-04-29
الصحة توضح حقيقة تسجيل إصابة بـ"السلالة الهندية" في العراق
12:05 | 2021-04-29
مكتب السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطرة لهذا العام
12.24%
06:46 | 2021-04-29
مكتب السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطرة لهذا العام
06:46 | 2021-04-29
العمل النيابية: مشروع قانون التقاعد يوفر راتباً لكل مواطن وفق اعتبارين أساسين
12.11%
04:02 | 2021-04-29
العمل النيابية: مشروع قانون التقاعد يوفر راتباً لكل مواطن وفق اعتبارين أساسين
04:02 | 2021-04-29
المزيد
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.