بالفيديو العراقيون العالقون في دولة الهند يطالبون بالعودة الى البلاد

لم يتوقع العراقيون في دولة الهند هذا السيناريو الكارثي، وذلك بعد تفشي الفيروس المستجد بصورة غير معقولة، مناشدين الحكومة اعادتهم الى البلاد وانقاذهم من خطر الموتمصير مجهول وسط انهيارات صحية وموت بالجملة، حيث المستشفيات أغلقت أبوابها والشوارع أصبحت مملوءة بالمرضى والمقابر لا تستوعب أعداد الموتى ومحارق الجثث باتت مكدسة بضحايا الجائحة وتعاني الضغط والازدياد، لم يتوقع العراقيون في دولة الهند هذا السيناريو الكارثي، وذلك بعد تفشي الفيروس المستجد بصورة غير معقولة.لم يذهب العراقيون إلى الهند لغرض السياحة والترفيه، فكما هو معروف أن نسبة كبيرة من المرضى العراقيين يذهبون إلى هناك لغرض العلاج، لعدم توافره في البلاد.حتى باتوا يستغيثون فلا أموال في الجيب، ومهددون بالطرد من السكن، والطعام بالكاد يتدبر، وجل ما يريدونه هو العودة إلى العراق.وتؤكد عضو الفريق الطبي الساند في وزارة الصحة، ربى فلاح، إن الحكومة العراقية تبحث مسألة اعادة العراقيين العالقين في الهند، وتفكر في إنقاذ الجميع،، مؤكدة ان الشروع بأي خطوة يحتاج الى الحذر والتفكير جيداً لان أقل عدوى بالسلالة الهندية قد تهدد حياة 40 مليون عراقي داخل البلاد، فيما دعت الى اتخاذ الإجراءات الصحيحة والاستعداد جيداً من أجل تسهيل دخولهم إلى البلاد، حتى لا يكون هناك أي ضرر على المواطن الذي بدوره سيهدد النظام الصحي بالكامل لان السلالة الهندية لها القدرة على الانتشار السريع، بالإضافة إلى شدة خطورتها.اما مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، فيحذر من تباطؤ الإجراء الحكومي ومن انعدام الجدية إزاء التعامل مع تداعيات الوباء المتلاحقة،، مطالبا الحكومة المركزية بإجراء عاجل إزاء إعادتهم قبل تفشي الوباء بهم لاسيما وان اموالهم أوشكت على النفاذ،، وشدد على ضرورة وضعهم تحت الحجر المنزلي بعد عودتهم الى البلاد.وأصبحت الهند مركز الوباء منذ أيام، وهي البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان بعد الصين، وباتت تسجل أرقاما قياسية جديدة يوميا من الإصابات، وهي رابع دولة في العالم من حيث الوفيات.