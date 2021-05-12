بالفيديو مسلسل حرائق المحاصيل الزراعية يعود الى الواجهة

يعود مشهد حرق الاراضي الزراعية الى الواجهة مع اقتراب موعد حصاد الحنطة والشعير الامر الذي اثار مخاوف الفلاحين من فقدان محاصيلهم الزراعية وسط مناشداتهم بصرف تعويضات الاعوام الماضية ومستحقاتهم المالية.مرة اخرى يعود شبح الحرائق ليخيم على مزارع الحنطة و الشعير في مناطق متفرقة من البلاد ابرزها محافظات ديالى و النجف و كربلاء و صلاح الدين الامر الذي دفع الكثيرون للمطالبة بتعويض الفلاحين واصحاب الحقول الزراعية وتوفير الحماية لاراضيهموزارة الزراعة من جانبها اكدت انخفاض معدل الحرائق عن الاعوام السابقة وان ماحصل من حوادث لم تكن مفتعلة وانما نتيجة اهمال الفلاحين، مضيفة ان البلاد قد تحقق الاكتفاء الذاتي هذا العاموما بين حرائق مفتعلة واخرى بسبب الاهمال او التغيرات المناخية، يتكرر سيناريو حرق المحاصيل الزراعية وتبقى الاسباب في طور التحقيق، في وقت تتجه اصابع الاتهام الى اطراف خارجية وعصابات ارهابية غايتها ايقاف عجلة تقدم الزراعة في البلاد.