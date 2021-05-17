بالفيديو: غياب الطاقة الكهربائية يحل ضيفا ثقيلا مع ارتفاع درجات الحرارة

امتعاض شديد بين المواطنين اثاره انقطاع التيار الكهربائي بصورة شبه مستمرة مع غياب الحلول الناجعة رغم مرور عقد ونيف من فشل الحكومات المتعاقبة في انعاش ملف الطاقة الكهربائية.

ما ان لامست درجات الحرارة في العراق الاربعين درجة مئوية حتى بدات معاناة العراقيين مع الانقطاع المستمر بالطاقة الكهربائية لساعات طوال والحل بحسب مراقبين هو القضاء على الفساداقتصاديون شددوا على ضرورة الاسراع بعملية انتاج الغاز الطبيعي بدل هدره خلال عملية الاحتراق لاسيما وان اغلب محولات انتاج الطاقة تعتمد على الغازوعلى الرغم من هدر عشرات المليارات من الدولارات على ملف الكهرباء من تخصيصات مالية وتعاقدات وهمية ومشاريع بقيت على الورق الا ان العراقيين استقبلوا رغما عنهم ضيفهم الثقيل لكن بامتعاض شديد