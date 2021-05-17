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بالفيديو: استهانة بالاجراءات الوقائية خلال أيام العيد

بالفيديو

2021-05-17 | 06:33
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بالفيديو: استهانة بالاجراءات الوقائية خلال أيام العيد

المصدر:
السومرية
490 مشاهدة

بعـد رفـع الحـظر الشامل مواطـنون يتوجهون الى الاماكـن الترفيهـية من دون الالتزام بالاجراءات الوقائية والصحية

بعد قرار رفع حظر التجوال الشامل خلال ايام عيد الفطر المبارك توجهت عوائل بغدادية الى الاماكن الترفيهية والساحات الخضراء وسط غياب للالتزام بالاجراءات الوقائية.

نسبتهم تتجاوز السبعين بالمئة الذين لم يرتدوا الكمامة في الاماكن العامة.. فبعد قرار رفع حظر التجوال الشامل خلال ايام عيد الفطر المبارك رصدت كاميرا السومرية العديد من الحالات التي تستهين بالاجراءات الوقائية لمواجهة جائحة كورنا فمنها من يتحدث عن صعوبة ارتداء الكمامة في ظل ارتفاع درجات الحرارة..واخرى لاتزال غير مقتنعة حتى الان بوجود الوباء وتعده اكذوبة اعلامية.

مواطنون اخرون وجهوا انتقادات لاذعة لغير المكترثين للخطر الذي لايزال فايروس كورونا يشكله على حياة الناس مما اضطر بعظهم لمغادرة الاماكن العامة والرجوع الى منازلهم تجنبا للعدوى.

وجاء قرار رفع الحظر الشامل بعد موجة احتجاجات طالبت بالغائه وذلك لتاثيره السلبي على شرائح الفقراء والكسبة وذوي الدخل المحدود.
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