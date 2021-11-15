اكثر من مليون عامل اجنبي يزاحمون شباب العراق على فرص العمل

بعد ان زاحمهم العامل الاجنبي يجلس عمال المسطر على ارصفة الطرقات بانتظار فرصة عمل تلاشت ملامحها بعد دخول اكثر من مليون عامل اجنبي الى البلاد اغلبهم يعمل بصورة غير رسمية.العمالة الاجنبية تزاحم العامل العراقي وعمال المسطر ابرز المتضررينفي الوقت الذي تتحدث فيه الجهات الرسمية عن وجود اكثر من مليون عامل اجنبي جاءوا من دول عدة، تشهد البلاد تزايدا ملحوظا بنسبة البطالة بين صفوف الشباب وبالتحديد عمال المسطر الذين يجلسون لساعات طويلة من دون عملانتشار مكاتب التوظيف غير الرسمية وغياب الرقابة الحكومية عليها اسهم بدخول اكثر من ثلاثين بالمئة من العمال الاجانب الذين دخلوا البلاد بصورة غير رسمية وقد توجهوا للعمل في القطاع الخاص مساهمين برفع نسبة البطالة الى اكثر من عشرين بالمئة بين صفوف الشباببسبب عدم وجود توازن بين العمالة الاجنبية ونظيرتها المحلية وصل عدد العاطلين عن العمل وبحسب مصادر رسمية الى اكثر من خمسة عشر مليونا بينهم حملة للشهادات العليا جميعهم ينتظرون حلولا واقعية لانتشالهم من آفة البطالة .