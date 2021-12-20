بالفيديو سخط شعبي من مجريات العملية السياسية في البلاد

لا تبدو الاوساط الشعبية راضية عن مجريات العملية السياسية وتطوراتها, فلا يرى الموطن بصيص أمل في تحسن الاوضاع رغم الوعود الكثيرة التي قدمت من الاحزاب والقوى السياسية .في لعبة السياسية تجد الاوساط الشعبية نفسها خاسرة على جميع الصعد, فحتى مع ما تقدمه تلك الاحزاب من وعود بتحسين اوضاع البلاد لا يتأمل المواطن فيها خيراً, خاصة بعد أن بلغ حالة اليأس مجبراً عقب تراكم الازمات والمشكلات التي تثقل كاهله بصورة مستمرة, فلا ملامح تلوح في الافق لبصيص أمل بتغير واقع مجريات العملية السياسية في البلاد كما يرى مواطنون.وعقب انتخابات نيابية قيل انها تمثل الفرصة الاخيرة لعملية سياسية تتأرجح على شباك الازمات, لم يتغير الكثير, فلا يزال المشهد مكوناً من جملة احزاب متصارعة على السلطة تاركة هموم المواطن, ولأجل المصالح يزداد التعنت بالمواقف منهم من يطالب بالغاء نتائج الانتخابات او اعادة العدل الشامل.ومع مباحثات الاحزاب التي توصف بالخجولة لحلحلة الازمة القائمة والمضي في طريق حسم التحالفات لتشكيل الحكومة, حكومة اُريد لها ان تكون مختلفة عن سابقاتها, لكن وعلى ما يبدو فلا فرق بينها وبين ما سبق من حكومات وهو ما يزيد من يأس المواطن بحسب مراقبين.