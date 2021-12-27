بالفيديو ترقب حذر من ردات الفعل ما بعد قرار المحكمة الاتحادية

ساعات فقط تفصل قوى الاطار التنسيقي عن قرار المحكمة الاتحادية بخصوص نتائج الانتخابات وسط ترقب سياسي حذر من ردات الفعل التي قد تأتي ما بعد القرار بغض النظر عن شكله او مضمونه بحسب اوساط متابعة
ترقب سياسي لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص دعوى الاطار التنسيقي ومراقبون القوى المعترضة والفائزة تستعد لمرحلة ما بعد القرار
القرار النهائي يقترب من الحسم ساعات فقط تفصل نتيجة الدعوى المقامة من قبل الاطار التنسيقي امام االمحكمة الاتحادية بخصوص نتائج الانتخابات
وما بين معترض يترجى الانصاف وفائز يحبس الانفاس المشهد الانتخابي تقريبا وصل الى مرحلة النهاية فختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
وبغض النظر عن شكل القرار الذي ستدلي به المحكمة الاتحادية يرى مراقبون ان ما بعد القرار لن تكون هنالك خيارات متاحة سوى الحوار وفي حال اتفق الجميع فعلا على الحوار هنالك من يؤكد ما طال نوم الخلافات بين ثنايانا ابدا
وفي الوقت الذي تتحدث فيه قيادات سياسية عن امكانية تشكيل الحكومة خلال اسبوعين فقط هناك من ذهب الى ابعد من ذلك متوقع ان ولادة الحكومة ستتعسر بمخاضات شديدة الاعتراض والرفض