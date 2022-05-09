بلاد النهرين مهددة بشح المياه والسبب تركيا وايران ‎‎

انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات بات يقلق العراقيين لاسيما في ظل الحلول الخجولة التي فاقمت الازمة، وزارة الموارد المائية تعزو الاسباب الى تقليل حصة العراق المائية من الجارتين تركيا وايران فضلا عن تجاوزات الفلاحيين.

ازمة ليست بالجديدة تضرب البلاد تضاف الى الازمات الاخرى مثل السياسية والاقتصادية وحتى الامنية، انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات يعود للواجهة مرة اخرى، حيث اظهرت مقاطع فيديو على منصات مواقع التواصل الاجتماعي انخفاض مياه نهر دجلة حتى اصبحت من السهل السير والعبور من خلالها، معنيون يصفون هذا الانخفاض بسبب تقليل حصة العراق المائية من دول المنع سواء تركيا وكذلك ايران.

اسباب اخرى تحدث بها خبراء بالشأن البيئي منها تجاوزات بعض الفلاحين بالمحافظات الجنوبية،وانشاء بحيرات مائية لتخزين الاسماك، الامر الذي يلحق اضرارا عدة ويهدد الثروة الزراعية.