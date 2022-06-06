النجف... الجفاف يضرب نهر المشخاب!‎‎

هكذا ضرب الجفاف نهر الفرات في قضاء المشخاب في النجف والمشهور بزراعة رز العنبر،، التصحر اخذ بالانتشار والأهالي هنا باتوا يبحثون عن ماء للشرب وليس لمياه تسقي اراضيهم.وتأمل مديرية الموارد المائية في المحافظة ان تتضاعف كميات الامطار في السنوات المقبلة لان خزينها من المياه لايكفي لزراعة المحاصيل الا بمساحات محدودة.وفي مقابل انحسار الانهر وما يجري من مشاكل اقتصادية ستطفو نزاعات عشائرية واجتماعية إن أستمر الجفاف خلال فصل الصيفوكما يقال حينما لانجد حلا لمشكلة ما انتهت حلول الأرض والأمر متروك للسماء هذا الأمر يجمع عليه الجميع في النجف الاشرف لحل مشكلة الجفافمما كان يسمى نهر المشخاب.