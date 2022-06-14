بعد تهديدات بازالة مصدر رزقها السومرية ترافق نور لحل قضيتها

الشابة "نور" تتعرض لمضايقات وتهديدات بازالة مصدر رزقها والسومرية ترافقها لبلدية المنصور لحل قضيتهاتهديدات بالازالة من قبل جهات تدعي انتمائها لبلدية المنصور، هذا ماتعرضت اليه نور الطالبة بصف الثالث المتوسط ، والتي تمتلك عربة متنقلة لبيع الاطعمة الشعبية البسيطة من اجل اعالة والدتهامؤسسة السومرية بدورها تواصلت مع الجهات المعنية من اجل استحصال موافقة انسانية للسماح لها بالعودة وفتح عربتهاوتشابه قصة نور المئات من القصص التي تحتاج تشريعات وتحركا رسميا من قبل الجهات الحكومية المعنية لانتشالها وتوفير فرص عمل واماكن لكسب الرزق بطريقة قانونية ومشروعة.