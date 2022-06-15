بيجي... معاناة مستمرة!‎‎

على الرغم من انتاج مصفى بيجي أكثر من مئة وخمسين الف برميل نفط يوميا، إلا أن قضاء بيجي لا يزال يعاني من الدمار بسبب الحرب على الإرهاب، في وقت طالب الأهالي بإنصافهم من التخصيصات المالية.ساعات قليلة من انتاج النفط في مصفى بيجي كفيلة بإعادة إعمار المدينة بالكامل، بعد الدمار الذي لحق بها بسبب داعش الإرهابي، خيرات كثيرة بعيدة عن أهالي المدينة، وآلاف الشاحنات المحملة بالوقود تمر يوميا من هذه الطريق المتهالكة .الأهالي يتساءلون هنا عن تخصيصات المدينة من انتاج النفط ومشتقاته، مطالبين الجهات المعنية بإنصاف القضاء الذي ينتج مصفاه النفطي أكثر من مئة وخمسين ألف برميل يوميا، ومازالت طوابير العجلات تقف على أبواب المحطات للتزود بالوقود.