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غزلان الريم تواجه "الانقراض"‎‎

بالفيديو

2022-06-20 | 05:07
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غزلان الريم تواجه "الانقراض"‎‎

المصدر:
السومرية
737 مشاهدة

الجفاف والتصحر يفتكان بغزلان الريم في العراق وسط غياب الدعم الحكومي.

حذرت تقارير صحفية، من مخاطر تهدد غزلان الريم في العراق بالانقراض، بسبب انقطاع موارد الغذاء والجفاف في محميتها جنوب البلاد، يأتي ذلك في وقت انتقد فيه أطباء بيطريون غياب الدعم الحكومي، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ إجراءات سريعة للمحافظة على هذه الحيوانات النادرة.

 

يهدد الجوع غزلان الريم النادرة في العراق بالانقراض، وذلك بسبب انقطاع موارد الغذاء والجفاف، حيث يبحث ما تبقى منها في محمية ساوة جنوب البلاد، عن أي شيء لتأكله، بعد هلاك لحق بها وأدى إلى انخفاض أعدادها إلى النصف في شهر واحد، وسط غياب الدعم الحكومي وعوامل مناخية سيئة أثرت عليها بشكل كبير.

وسط الصحراء، في المحمية، تبعثر ما بقي من هذه الغزلان البنّية ذات الوبر الخفيف وسط أرض جرداء تخلو من الكلأ، الأرض من حولها جافة تماما، والأعشاب يابسة، لا شيء لتأكله سوى كومة من القشّ تجمّعت حولها الحيوانات النادرة.

ويرى أطباء بيطريون أن توقّف الإمدادات الغذائية بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية شكّل سببا رئيسيا بنفوق هذه الغزلان، في وقت يرى آخرون أن قلة الأمطار في هذه الأعوام أثرت كذلك على البيئة التي تحتاجها للعيش بسلام.

ويرتبط حيوان غزال الريم تاريخياً بالصحراء العراقية التي هي موطنه الأصلي، فضلاً عن توزعه في مناطق أخرى في العالم مثل ليبيا ومصر والجزائر، التي يصنفها الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة على أنها من الأنواع المهددة بالانقراض.


 
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