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الأوبئة تهدّد العراق... ومواطنون: هشاشة النظام الصحي السبب
بالفيديو
2022-06-22 | 06:47
الأوبئة تهدّد العراق... ومواطنون: هشاشة النظام الصحي السبب
المصدر:
السومرية
625 مشاهدة
مواطنون: هشاشة النظام الصحي في العراق يتسبب بانتشار الاوبئة .
بشكل ملحوظ تنتشر الاوبئة وتتزايد الاصابات بها, وهو أمر تعزوه الاوساط الشعبية الى هشاشة النظام الصحي في البلاد الذي يتسبب بتعريض صحة المواطن للخطر.
تتزايد اعداد الاصابات بالكوليرا بشكل ملحوظ, خاصة في المحافظات الشمالية, وسط تخوف من ان ينتشر المرض في عموم البلاد, وهذه ليست المرة الاولى التي نشهد فيها الكوليرا وهي تهدد الوضع الصحي في البلاد, يقول المختصون أن اسبابا عدة تؤدي الى ارتفاع الاصابات خاصة في مثل هذه المواسم.
لكن المواطن في الشارع يلقي باللائمة في انتشار الامراض والاوبئة على المؤسسات الصحية, التي تعاني من تراجع امكاناتها حسبما أكدوا, حيث يعتبرون ان ضعف الاجراءات الاحترازية لحماية صحة المواطن تعرضهم لخطر مواجهة مثل هذه الاوبئة .
وبغض النظر عن الأعداد المسجلة للاصابات بالكوليرا أو أي مرض آخر، فإن نشر التوعية الصحية سيساعد بالحماية والسيطرة على تفشي الاوبئة في البلاد .
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