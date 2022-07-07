بالفيديو: جفاف نهر ديالى يدق جرس الانذار

يبدو وكأن الحياة باتت متوقفة في منطقة الفضيلية ببغداد المطلة على نهر ديالى نتيجة شح وتلوث المياه بسبب امتلائها بمخلفات الصرف الصحي التي ترمى في النهر مما ادى الى تدهور الثروة الزراعية والحيوانية، حيث يشكو مربو المواشي في المنطقة من هذه الظاهرة التي نتجت عنها صعوبة بالحصول على علف لحيواناتهم.غياب الدور الحكومي يعد السبب الرئيسي لشح مياه نهر ديالى، الامر الذي تسبب بغضب الاهالي الذين لم يجدوا سبيلا امامهم الا مناشدة الجهات المعنية بضرورة وضع صورة حل لهذه المشكلة قبل ان تتحول الى كارثة بيئية تضرب المنطقة، ليس نهر ديالى هو الوحيد الذي يعاني من شح المياه فالحال مماثل لبقية انهار العراق، نتيجة لقطع الحصص المائية من الجارتين تركيا وايران الامر الذي بات يستدعي فتح قنوات للحوار و بشكل عاجل لانقاذ البلاد من هذه الازمة.