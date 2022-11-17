بالفيديو: 19 مليون دولار لمنظومة اطفاء في مطار بغداد "لا تعمل"‎‎

وقال عبد الجبار انه من خلال مشاهدة مقاطع الفيديو وجود دخان كثيف في الصالة والذي يعني غياب عمل ساحبات الهواء، بالاضافة الى دخول مواد قابلة للاشتعال داخل الصالة وهذا دور الشركة الامنية التي تم الاصرار على وجودها على الرغم من المخاوف من ادائها لعدم امتلاكها اية خبرة، وبين عبد الجبار أن الشركة الامنية كانت غير موفقة في ادائها، بالاضافة الى عدم إخلاء المسافرين وذكر عبد الجبار، ان هناك ارتباك كبير للعاملين داخل المطار؛ لانهم غير ممارسين عمليات تدريب مسبقة، محملا سلطة الطيران وإدارة المطار مسؤولية الحريق، وداعياً الى فتح تحقيق عاجل.