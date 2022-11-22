المنطقة الصناعية في الحر تعاني الإهمال والأهالي يناشدون

تعاني المنطقة الصناعية في قضاء الحر غربي كربلاء من إهمال واضح، فيما طالب المواطنون الجهات الحكومية بوضع حدّ لمشاكلهم حيث تعاني منطقتهم من سوء الخدمات.

لا تزال المنطقة الصناعية في قضاء الحرّ غربي كربلاء تعاني من إهمال واضح من قبل الحكومة المحلية بسبب إنعدام الخدمات الأساسية والبنى التحتية فضلاً عن شبكات الكهرباء والمياه ما أدّى الى توقّف لأغلب المشاريع الصناعية وتسريح العاملين فيها.

معنيون عزوا تدهور وتراجع الواقع الصناعي في المحافظة الى أسباب عدّة أبرزها عدم حماية المنتج الوطني فضلا عن غياب الخدمات والخطط الكفيلة بدعم المنتج، مشيرين الى أنّ هذه المشاكل كانت سببا رئيسيا لتوقّف أكثر من سبعين بالمئة من المعامل في كربلاء.