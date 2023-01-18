أسر تحت خط الفقر تطالب بشمولها برواتب الرعاية الاجتماعية

تتواصل الحملة الكبرى التي اطلقتها الحكومة لحصر اعداد المستحقين لرواتب الرعاية الاجتماعية في بغداد والمحافظات، اكثر من سبعين الف عائلة في الديوانية ينتظرون المسح الميداني لشمولهم برواتب الرعاية.

تفترش الارض منذ اكثر من ثمانية اعوام، الطفلة مريم المصابة بشلل رباعي، لكن قساوة الحياة لم تتركها لتزيد من معاناتها بوفاة امها قبل عام، ليقوم خالها برعايتها بعد ان تخلى عنها ابيها، وينتظر ان تشمل برواتب الحماية الاجتماعية للتخفيف من وضعهم المعيشي وعلى مقربة منهم طفلة اخرى مصابة بمرض ولادي، يطالب والدها ان تشمل براتب الحماية الاجتماعية.

بعد ان اطلقت رئيس الوزراء الحملة الكبرى كما اسماها بشمول اكبر عدد من المستحقين برواتب الحماية الاجتماعية للتخفيف من الفقر، باشر الباحثون في الديوانية بتسجيل اكبر عدد من المشمولين والتي تصل بحسب التقديرات الى اكثر من سبعين الف عائلة في المحافظة، مع تعديل بقانون ذوي الإعاقة لشمول المعاقين بالرواتب بعد ان كان المعين المتفرغ هو من يستلم الراتب فقط.