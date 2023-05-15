ازدحامات مرورية في النجف.. معاناة مستمرة وغياب الحلول

الازدحامات المرورية في محافظة النجف الاشرف باتت مشهدا متكررا ومعقدا القى بظلاله على سكان المحافظة والوافدين اليها، في وقت غيّبت فيه الحلول والمعالجات المناسبة، فضلا عن ان تنظيم حركة السير يدار بعدد قليل من رجال المرور يبلغ عددهم خمسمئة منتسب نصفهم موزّع على الاقضية النواحي .مديرية المرور اقرّت بحاجتها إلى الف وخمسمائة رجل مرور اضافيين معولة على قرار سابق لوزير الداخلية لم ينفّذ حتى الآن.جزء من حل مشكله الازدحامات في المحافظة هو تسريع قرار وزير الداخلية بتطويع اكبر عدد ممكن إلى مديرية المرور.