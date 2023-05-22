تصريحات وزير الدفاع عن تجهيز الجيش ببزات عسكرية جديدة تثير اللغط

تشكيل لجنة لتبديل زي الجيش الرسمي بنوعية ستكون مختلفة عن سابقاتها بالخامة والجودة وليس لها مثيل في البلاد، تصريحات لوزير الدفاع اثارت لغطا كبيرا وتساؤلات عدة داخل العديد من الاوساط، ابرزها النيابية التي استغربت من عدم تعاقد الوزارة مع القطاع المحلي سواء كان حكوميا ام خاصا، وتوجهها نحو الاجنبي الذي لا يضاهي الاخير بالجودة والسعر.وبحسب خبراء فان ملف التعاقد على شراء تجهيزات عسكرية خلال السنوات المنصرمة، شابه الكثير من الفساد بين الاطراف المتعاقدة، وهي نقطة خطرة تحتم على الوزارة ايقاف هذا التوجه وفتح تحقيق عاجل بما سبق .سنوات مضت والعراق يهدر المليارات على تعاقدات لشراء تجهيزات عسكرية رديئة سببت خسائر بشرية ومادية فادحة، فهل ستنتهي تلك الحقبة ويضع الوزير حدا لهذا الامر، ام ستستمر معاناة منتسبي الجيش الذين يستصرخون، هل من مجيب ؟!