اهمال الواقع الصحي يجعل العراق في المراتب الاولى بأسوأ رعاية صحية

عدم الاهتمام بالقطاع الصحي جعل العراق يحتل المرتبة الثالثة بأسوأ رعاية صحية بالعالم من أصل اربع وتسعين دولة، بحسب تصنيف موقع عالمي يعنى بالمستوى المعيشي للدول، وبحسب الموقع فانه اعتمد في دراسته على متغيرات صحية مختلفة منها البنى التحتية واعداد الممرضين لتصل الى الكفاءات وتوافر الادوية.فقلة المراكز الصحية الأولية ونقص الأدوية والملاكات الطبية فضلا عن الزخم الكبير في جميع المؤسسات الصحية، اضطر العديد من المرضى الى اللجوء للمستشفيات الخاصة او السفر الى الخارج لتلقي العلاج. وهذا ما حصل مع ابو علي الذي ترك محافظته ذي قار وقدم الى بغداد للبحث عن علاج لابنه بعد ان وصف الواقع الصحي في محافظتهم بالمتردي ولا تتوفر فيه ابسط الاحتياجات.ليست ذي قار وحدها من تعاني من سوء الواقع الصحي فاغلب المحافظات تعاني من المعاناة نفسها.منظمات انسانية ومجتمعية تطالب مرارا وتكرارا في ان تكون هنالك رقابة حقيقية على القطاع الصحي فنقص العلاجات او انعدامها بالرغم من توفر الامكانيات المالية يدفع اغلب المرضى الى اللجوء للعيادات الخاصة التي لا يخلو البعض منها من الجشع وانعدام الضمير.