سكان اليوسفية يشكون من السيطرة على اراضيهم

على اراض مملوكة تحاول جهات متنفذة داخل وزارة الاعمار السيطرة عليها، الاراضي تلك هي المحاذية لسريع اليوسفية الذي انشئ حديثا باشراف الوزارة، التي يحاول متنفذون فيها اخذها بشكل غير قانوني بحجة محرمات الطريق على الجانبين كما يقولون.الاذرع المتنفذة داخل وزارة الاعمار يقول اصحاب الاراضي بانها تحاول اخراجهم رغم امتلاكهم السندات الرسمية، لاعطائها فيما بعد لمستثمرين ينشئون عليها مجمعات سكنية وغيرها.ويحاول اصحاب الاراضي هنا ايصال رسالة لرئيس الوزراء الذي يقولون بانه تم ايهامه بانها "اصلاح زراعي"، من اجل تنفيذ خطتهم التي تهدف لتهجيرهم واستحصالها بطريقة غير قانونية رغما عنهم.