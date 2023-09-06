كربلاء..مواكب من جنسيات اجنبية تقدم الخدمة للزائرين

مع بلوغ زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام ذروتها تواصل المواكب المحلية والاجنبية تقديم الخدمة للزائرين، فيما تشهد الزيارة مشاركة جميع الطوائف.





حب الحسين وحد العالم أجمع... هكذا تميزت زيارة الأربعينية بتنوع المذاهب والطوائف ومن مختلف الجنسيات.. السرادق نصبت على طول الطريق لخدمة الزائرين ومن بينهما الموكب الكوري.



وبذات الطريق نصب موكب اخر يحمل شعار الصليب المسيحي لابناء هذه الديانة حيث يقدم الخدمة للزائرين القاصدين الامام الحسين عليه السلام.