ارتفاع جديد في اسعار صرف الدولار يثير قلق المواطنين

في دوامة من القلق المستمر يُدخل الدولار واسعاره المواطن فيها، وهو امر يكاد ان يشل حركة السوق وتعاملات الافراد، وتبدو الحيرة واضحة لدى المواطنين نتيجة عدم القدرة على وضع الحلول المناسبة.ولا يمكن ان تشهد الاسواق استقراراً في اسعار الصرف على المدى القريب، ما لم يجر العمل بجملة خطوات قد تحقق حالة من التوازن على المدى البعيد.استمرار التذبذب بسعر صرف الدولار، وما يرافقه من غضب في الشارع، يجعل المسؤول الوحيد عن الامر الجهات الحكومية حسبما ترى الاوساط الشعبية، رغم الجهود التي تبذل للسيطرة على الامر لكن من دون جدوى.