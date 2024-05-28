ورثة أراضي جزيرة الأعراس عاجزون عن تسجيلها رسميا.. ما الحلّ؟

ناشد ورثة بعض اراضي جزيرة الأعراس في الجادرية رئيس الوزراء بالتدخل لتسجيل اراضيهم رسمياً في دوائر الدولة، بعد ان تم منحها للاستثمار اكثر من مرة.الورثة يناشدون عبر السومرية الحكومة لحلّ هذه المشكلة وما الحلول برأيهم؟تابعوا التفاصيل في هذا التقرير مع حسين عدنان