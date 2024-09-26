الدعم لا يزال غائباً عن الزراعة في واسط!

شكو المزارعون في من غياب الدعم الحكومي خاصة مع استبعاد هذا من الشلب والذرة الصفراء بسبب تقليص الحصص المائية على الرغم من مرور نهر فيها فضلاً عن جميع اراضيها مه‍يأة للزراعةماذا كشف رئيس جمعيات الفلاحين في للسومرية عن هذه المشكلة؟ تابعوا هذا التقرير