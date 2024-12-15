"جماعة القربان" تفزع البصرة‎.. فيديو

تنشط في جماعة تدعو لافكار منحرفة تستهدف فئة الشباب وتروج للانتحار، ما دفع بالقوات لاعتقال عدد من اعضائها.حالة مرضية أم صناعة مخابراتية لإرباك المجتمع؟.. تفاصيل اكثر في هذا تقرير من .