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رواتب متأخرة مستقطعة .. عام جديد ببداية سيئة
بالفيديو
كما كان متوقعًا، لم تكن صيغة الاستقطاع لدعم لبنان وغزة طوعيّة بالفعل، ولا آلية رفض الاستقطاع فعّالة، ولا سيما الطريقة التي تم تقديمها للمتقاعدين عبر ملء استمارة برابط الكتروني، يجهل مئات الالاف من المتقاعدين كيفية التعامل معه.
2025-01-19 | 02:07
2025-01-19T02:07:34+00:00
Alsumaria Tv
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رواتب متأخرة مستقطعة .. عام جديد ببداية سيئة
124 مشاهدة
كما كان متوقعًا، لم تكن صيغة الاستقطاع لدعم
لبنان
وغزة طوعيّة بالفعل، ولا آلية رفض الاستقطاع فعّالة، ولا سيما الطريقة التي تم تقديمها للمتقاعدين عبر ملء استمارة برابط الكتروني، يجهل مئات الالاف من المتقاعدين كيفية التعامل معه.
#الاستقطاع الطوعي "اجباري".. وآلية الاعتراض غير فعّالة
كانت بداية العام 2025، بداية سيئة لأكثر من مليونين و700 الف مسن
عراقي
متقاعد، بداية من تأخر استلام رواتبهم بعد 4 أيام من موعدها المقرر، قبل أن تأتيهم الرواتب منقوصة ومستقطعة بعد ان جاءت متأخرة ايضًا.
#2025.. بداية سيئة لعام جديد على المتقاعدين برواتب متأخرة ومنقوصة
ولأن الرواتب التقاعدية هي الشيء المحوري والرئيسي في حياة المتقاعدين في هذا النطاق من الاعمار، حيث لم يعد لديهم شيء ينتظروه سوى المعاش التقاعدي، لذلك فإن أي شيء يخصه سيؤثر على مزاجهم وحياتهم بالمجمل، وهذا ما أكدته الكثير من العوائل بانقضاء الأسبوع الأول من العام الجديد بمزاج سيء للاباء المتقاعدين.
#حوالي 3 ملايين مسن
عراقي
قضوا الاسبوع الاول من العام الجديد بـ "مزاج سيء"
يتسلم المتقاعدون رواتبهم عادة في الاول من كل شهر جديد، الا ان تداخل أيام العطل وكذلك المعلومات عن نقص السيولة، تسببت بتأخر الرواتب حتى الخامس من الشهر الحالي، وبينما توجه المسنون والمتقاعدون لاستلام رواتبهم المتأخرة والإسراع بتلبية التزاماتهم، وجدوا أن رواتبهم مستقطعة بمبالغ ليست اقل 12 الف دينار، وترتفع لتصل الى 60 الف دينار بحسب الراتب.
#الرواتب تأخرت 5 ايام ثم جاءت منقوصة بين 12 الى 60 الف دينار
وجاءت هذه الاستقطاعات تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، الذي شابه التلاعب بجعل استقطاع التبرع لغزة بنسبة 1% وبشكل "تطوعي"، حيث ان الاستقطاع كان اجباريًا، ومن لا يريد التبرع ملزم بتقديم طلب، في حين ان فلسفة التطوع والتبرع يجب ان تكون بتقديم طلب التبرع وليس تقديم طلب الاستثناء من التبرع.
خلافا لفلسفة التبرع.. من لا يريد التطوع فليعترض!
كان قرار مجلس الوزراء يفرض البدء باستقطاع الرواتب من شهر كانون الأول 2024، ولان رواتب المتقاعدين تطلق في الأول من كل شهر، لذلك لم يتسن لهيئة التقاعد استقطاع رواتب المتقاعدين في الشهر الماضي، مما دفعها لاستقطاع الرواتب هذا الشهر بنسبة 2%، أي للشهر الماضي والحالي دفعة واحدة.
وانطبق الاستقطاع أيضا على رواتب الموظفين الذين بدأوا استلام رواتبهم في وقت متأخر عن موعده المعتاد، وعمومًا تقدر الاستقطاعات من رواتب الموظفين ما قيمته 55 مليار دينار شهريًا، واذا ما تم احتساب الاستقطاعات مع المتقاعدين، فان اجمالي أموال الاستقطاعات ستبلغ بين 65 و70 مليار دينار شهريًا.
لكن المفارقة الاستثنائية، ان هذه الاستقطاعات جاءت بينما توقفت المساعدات الى
لبنان
وغزة أساسا اساسًا منذ فترة، بسبب الأوضاع في سوريا، كما انها أساسا كانت متوقفة منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وربما يعتبر الكثيرون ولا سيما من غير المتقاعدين والموظفين ان الانزعاج "مبالغ به"، خصوصا بسبب النسبة القليلة للاستقطاع، لكن الكثير من المتقاعدين يؤكدون ان رواتبهم مقسمة ومحسوبة على أبواب معينة واي خلل او استقطاع سيؤثر على باب من الأبواب، فعلى سبيل المثال، فإن اقل استقطاع قد بلغ 12 الف دينار وهو مبلغ يكفي لـ2 كيلو من مقطعات الدجاج التي قد تكفي عائلة من 4 نفرات لمدة 3 أسابيع على الأقل في بعض العوائل.
رواتب المتقاعدين مقسمة على ابواب .. والاستقطاعات مؤثرة مهما كان المبلغ
نواب وسياسيون ابدوا اعتراضهم وبدأوا بالفعل بجمع تواقيع لايقاف الاستقطاعات، لكن قرار مجلس الوزراء تم اقراره ليستمر لمدة 6 أشهر، أي انه لن يتوقف الا في شهر حزيران المقبل، ومن غير المعلوم ما اذا كانت الاعتراضات والجهود ستنجح بإيقاف الاستقطاعات.
نواب يستعدون لايقاف الاستقطاعات .. هل ينجحون بذلك قبل حزيران؟
يرنامج "حصاد السومرية" يعرض كل يوم الجمعة الساعة 9:30 مساءً من تقديم ورود الموزاني وإعداد غرفة أخبار السومرية
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