البرلمان العراقي يُفعّل دوره الرقابي... استجواب وزيرة الاتصالات!

الاتصالات النيابية تكمل ملف استجواب وزيرة الاتصالات وتحيله الى الرئاسة.

في إطار تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب كشفت الاتصالات النيابية اكتمال ملف استجواب وزيرة الاتصالات تمهيدًا لادراجه بعد الانتهاء من القوانين الجدلية.