نخوة بطل.. استاذ عراقي يضحي بحياته لإنقاذ طفلين وامرأة من الغرق

لم يكن على دراية بأن هذا المكان سيكون اخر عهد له في هذه الدنيا، الاستاذ بكلية الاداب حسين ضحى بنفسه لانقاذ طفلين وامراة سقطوا في النهر وهو في طريق عودته لمنزله في .

دفعه الايثار ليرمي بنفسه وسط النهر في جو بارد لينقذ طفلين وامراة سقطوا في نهر بقضاء العزيزية، تضحية الاستاذ بكلية الاداب اصبحت محل فخر لزملائه وطلبته.. مراسل يلتقي أهل في هذا التقرير.