"النظام متوقف".. ازمة المرور المزمنة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عريس تحت الطلب
من
03:30 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
"قدامى اللاعبين".. التعادل يحسم لقاء العراق والبحرين
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-517442-638759292898400024.jpg
"النظام متوقف".. ازمة المرور المزمنة
بالفيديو
قد تتمكن من اخذ اجازة من عملك او وظيفتك بصعوبة شديدة، وبعد موافقة مدير العمل وتحديد اجازتك بيوم او يومين فقط، تعتقد أنك تستطيع من خلالها انجاز معاملتك المرورية لتسجيل عجلتك او تحويل ملكيتها او استخراج اجازة سوق هربًا من المفارز المرورية التي ستطيح بك في أية لحظة، لكن النظام الالكتروني الذي أُنشئ لإنجاز المعاملات بسرعة، ربما يكون خاليًا من مضمونه، ويتحول لسبب في تأخير المعاملات لا تسريعها، مما سيؤدي بك الامر لاحتياج يومين اضافيين من المدير الذي لن يتسامح معك هذه المرة، فالنظام المروري الالكتروني، يمكن أن يكون الشيطان الذي سيدخل على علاقتك بمديرك.
2025-02-23 | 00:35
2025-02-23T00:35:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/c1xbgpcxupwqvao6ofenwa?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d517442%26topic%3d%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88%26stopic%3d%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=29a4d3e3-a484-4866-80d7-b9de90233901&InitAdsBeforePlayer=1
"النظام متوقف".. ازمة المرور المزمنة
19 مشاهدة
قد تتمكن من اخذ اجازة من عملك او وظيفتك بصعوبة شديدة، وبعد موافقة مدير العمل وتحديد اجازتك بيوم او يومين فقط، تعتقد أنك تستطيع من خلالها انجاز معاملتك المرورية لتسجيل عجلتك او تحويل ملكيتها او استخراج اجازة سوق هربًا من المفارز المرورية التي ستطيح بك في أية لحظة، لكن النظام الالكتروني الذي أُنشئ لإنجاز المعاملات بسرعة، ربما يكون خاليًا من مضمونه، ويتحول لسبب في تأخير المعاملات لا تسريعها، مما سيؤدي بك الامر لاحتياج يومين اضافيين من المدير الذي لن يتسامح معك هذه المرة، فالنظام المروري الالكتروني، يمكن أن يكون
الشيطان
الذي سيدخل على علاقتك بمديرك.
النظام المروري..
الشيطان
الذي قد يدخل بعلاقتك مع مدير عملك وهدر وقتك
تهديد الأرزاق والضغط السلبي والقلق الدائم، حمل ثقيل إضافي يحمله كل من يراجع دوائر التسجيل المرورية في العراق، ليضاف الى الاجراءات الروتينية والتزاحم وربما سوء المزاج الذي قد يكون الموظف وعنصر المرور يحمله معه ليظهره على المراجعين.
القلق الدائم والضغط السلبي.. حمل اضافي مع الاوراق الثبوتية يرافق مراجعي دوائر المرور
منذ عام 2003 كانت ظاهرة الروتين القاتل وتردي الخدمات الادارية التي تقدمها الدوائر الحكومية والازدحامات الشديدة وعدم توفر حتى سبل الراحة او اماكن الانتظار اللائقة، كانت ظواهر تمكنت معظم الدوائر التخلص منها تدريجيًا، الا دوائر تسجيل المرور، لاتزال تحتفظ بأجواء ما بعد سقوط النظام، ولا يكاد أن ترى عراقيا يمتلك عجلة الا وقد غرست المراجعات المرورية ذاكرة سلبية بداخله.
الروتين القاتل.. ظاهرة غادرتها المؤسسات تدريجيا لكن المرور لايزال عالقا فيها
عوامل عديدة تساهم في أزمة المراجعات المرورية التي تتلخص بالغالب في قصة توقف النظام المروري الالكتروني، والذي عادة يكون مقترنا بغياب الاجابة الواضحة عن سؤال: "متى يعود النظام للعمل؟"، فعناصر المرور لايمتلكون الاجابة، خصوصًا وأن التوقفات تتعدد اسبابها بين مشاكل برمجية أو خلل بخدمة تجهيز الانترنت، وبين أن تكون مشكلة داخلية بموقع التسجيل ذاته أو انها مشكلة مركزية في النظام الرئيسي.
"متى يعود النظام للعمل؟" سؤال بلا اجابة.. وراءه مشاكل برمجية او خلل في الانترنت
واحدة من المشاكل التي تؤدي إلى توقف النظام الالكتروني هو كثرة أعداد المراجعين لدوائر المرور مقابل قلة اعداد دوائر التسجيل المرورية، ففي
العراق
هناك 8 ملايين عجلة نصفها في بغداد، بينما لا تتوفر معلومات عن عدد دوائر التسجيل المروري في عموم العراق، لكنها في بغداد تبلغ حوالي 8 دوائر.
4 ملايين عجلة في بغداد مقابل 8 دوائر تسجيل مروري فقط
يراجع دوائر المرور حوالي 15 الف شخص لانجاز المعاملات يوميا، اذا ما تم احتساب نصفها في بغداد أي حوالي 7 الاف معاملة يوميًا على 8 مواقع مرورية، فهناك الف معاملة على الاقل لكل موقع تسجيل مروري، بعدد ساعات دوام لا تتجاوز الـ12 ساعة أي بمعدل حوالي 85 معاملة في كل ساعة على مختلف انواع نوافذ المعاملات بين اجازة سوق وتحويل ملكية واصدار سنوية، وهذه جميعها تشكل ضغطًا كبيرًا على النظام المروري الالكتروني.
15 الف معاملة يوميا نصفها ببغداد.. و85 معاملة بالساعة
فضلًا عن ذلك، يبرز عامل الجهل الالكتروني وضعف الدورات واليات التعامل مع المشاكل التقنية بشكل فوري، فضلا عن سوء خدمة الانترنت، والتماهل في عمليات الصيانة، وعدم وجود قرارات او خارطة طريق مركزية للتعامل الفوري مع هذه المشاكل، جميعها عوامل تعقيد إضافية تجعل من المشاكل التقنية الطارئة، عقبة كبيرة في تجاوزها، ووسط كل هذا، يتصدر غياب ثقافة احترام قيمة الوقت والحرص على عدم ضياعه، كعامل رئيسي وراء تجاهل حل هذه المشكلة المزمنة.
الجهل الالكتروني وسوء الانترنت وغياب الحلول البديلة.. معضلة المرور المزمنة.
يعرض برنامج حصاد السومرية من تقديم لمياء مصطفى كل يوم الجمعة على السومرية.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
"النظام متوقف".. ازمة المرور المزمنة
03:52 | 2025-01-19
دراسة تحدد منتجات طبيعية تقلل من خطر الامراض المزمنة
01:15 | 2025-02-08
العلاج المبكر للسمنة يقلل من خطر الأمراض المزمنة والوفاة المبكرة
05:49 | 2025-01-22
توقف النظام فتأجلت المعاملات.. هذا هو الحال داخل دوائر المرور في بغداد
07:47 | 2025-01-09
خاص السومرية
بالفيديو
السومرية
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
المحافظات التي عطلت الدوام يوم غد الاحد
محليات
29.25%
05:55 | 2025-02-22
المحافظات التي عطلت الدوام يوم غد الاحد
05:55 | 2025-02-22
العراق يهزم اليمن ضمن بطولة الخليج لقدامى اللاعبين
رياضة
27%
09:50 | 2025-02-22
العراق يهزم اليمن ضمن بطولة الخليج لقدامى اللاعبين
09:50 | 2025-02-22
السومرية تنشر قائمة بالمحافظات المعطلة غداً.. ماذا عن بغداد؟
محليات
23.13%
11:08 | 2025-02-22
السومرية تنشر قائمة بالمحافظات المعطلة غداً.. ماذا عن بغداد؟
11:08 | 2025-02-22
تفاصيل جديدة عن طقس العراق.. 13 محافظة بين الامطار والثلوج: احذروا هذه الليلة
محليات
20.62%
04:02 | 2025-02-22
تفاصيل جديدة عن طقس العراق.. 13 محافظة بين الامطار والثلوج: احذروا هذه الليلة
04:02 | 2025-02-22
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-23
Morning Live
المحتوى الناجح .. هل يعتمد على الإبداع أم العلاقات - حلقة ٢٢٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-23
Morning Live
المحتوى الناجح .. هل يعتمد على الإبداع أم العلاقات - حلقة ٢٢٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-23
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٢٢٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-23
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٢٢٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-23
عشرين
عقارات الدولة.. تقرير نيابي يكشف الاعظم المخفي! - الحلقة ٥٧ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-22
عشرين
عقارات الدولة.. تقرير نيابي يكشف الاعظم المخفي! - الحلقة ٥٧ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-22
بال 90
السومرية في رمضان | رمضان 2025
12:08 | 2025-02-22
بال 90
السومرية في رمضان | رمضان 2025
12:08 | 2025-02-22
رمضان الليلة
السومرية في رمضان | رمضان 2025
12:06 | 2025-02-22
رمضان الليلة
السومرية في رمضان | رمضان 2025
12:06 | 2025-02-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٢ الى ٢٨ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٢ الى ٢٨ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-22
Biotic
شغل بال العراقيين : مرض الحمى القلاعية - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-21
Biotic
شغل بال العراقيين : مرض الحمى القلاعية - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-21
حصاد السومرية
الجباية اموال تبلط بغداد 4 مرات - حلقة ١٤ | 2025
13:30 | 2025-02-21
حصاد السومرية
الجباية اموال تبلط بغداد 4 مرات - حلقة ١٤ | 2025
13:30 | 2025-02-21
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-23
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٣ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-23
Morning Live
المحتوى الناجح .. هل يعتمد على الإبداع أم العلاقات - حلقة ٢٢٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-23
Morning Live
المحتوى الناجح .. هل يعتمد على الإبداع أم العلاقات - حلقة ٢٢٦ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-23
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٢٢٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-23
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٢٢٢ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-23
عشرين
عقارات الدولة.. تقرير نيابي يكشف الاعظم المخفي! - الحلقة ٥٧ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-22
عشرين
عقارات الدولة.. تقرير نيابي يكشف الاعظم المخفي! - الحلقة ٥٧ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-22
بال 90
السومرية في رمضان | رمضان 2025
12:08 | 2025-02-22
بال 90
السومرية في رمضان | رمضان 2025
12:08 | 2025-02-22
رمضان الليلة
السومرية في رمضان | رمضان 2025
12:06 | 2025-02-22
رمضان الليلة
السومرية في رمضان | رمضان 2025
12:06 | 2025-02-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٢ الى ٢٨ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-22
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٢٢ الى ٢٨ شباط ٢٠٢٥ | 2025
02:00 | 2025-02-22
Biotic
شغل بال العراقيين : مرض الحمى القلاعية - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-21
Biotic
شغل بال العراقيين : مرض الحمى القلاعية - الحلقة ٤٥ | الموسم 3
15:00 | 2025-02-21
حصاد السومرية
الجباية اموال تبلط بغداد 4 مرات - حلقة ١٤ | 2025
13:30 | 2025-02-21
حصاد السومرية
الجباية اموال تبلط بغداد 4 مرات - حلقة ١٤ | 2025
13:30 | 2025-02-21
اخترنا لك
شركة الهرم الدولي: واجهةٌ للفساد في العراق!
05:30 | 2025-02-23
جريمة بشعة تهزّ مدينة الصدر والاسباب مجهولة!
04:00 | 2025-02-23
جداول موازنة 2025 في العراق "مكانَك راوِح" والسبب.. تعديلات المادّة 12
02:00 | 2025-02-23
النفط الاسود والدروب السوداء .. قرصنة "شرعية" لمليار دولار سنويا
13:28 | 2025-02-22
عشرة - تسعين.. آخر مقترحات تعديل قانون الانتخابات
12:21 | 2025-02-22
اهالي النجف يشكون من الأمراض التنفسية بسبب معامل الاسمنت!
01:37 | 2025-02-22
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.