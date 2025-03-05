إفطار لمسني البصرة من تنتظيم أبناء التيار الصدري... اجواء تعيد لهم الحنين!

نظم أبناء التيار في سفرة إفطار للمسنين والفقراء، في خطوة تعكس دورهم الاجتماعي في شهر رمضان . وقد لاقت المبادرة صدى طيباً من نزلاء الدار، الذين فقدوا التواصل مع أسرهم منذ فترة طويلة، حيث أسهمت في إدخال البهجة على قلوبهم وتخفيف شعور الوحدة لديهم.نزلاء يفصحون عن مشاعرهم تجاه هذه اللفتة الانسانية في هذا التقرير من السومرية!