تلاعبات بقرارات شركة نفط الوسط وشبهات فساد... وعلاقة اقتصادية بين أمجد "أبو دلال" ومحمود الجبوري

شركة نفط الوسط، إحدى الشركات النفطية الرئيسية في العراق، دخلت مؤخراً دائرة شبهات الفساد بسبب التلاعبات في قراراتها من قبل جهات نافذة. التقارير تشير إلى وجود علاقة اقتصادية بين "أبو دلال" مدير في الشركة ومحمود الجبوري، حيث يديران اقتصاديات جهة سياسية مؤثرة داخل الشركة.من هما هذان الشخصان؟ إليكم التفاصيل في هذا التقرير من السومرية!