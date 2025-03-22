مجمع الإحسان في بغداد: بين مخلفات النفايات والأمراض القـاتلة!

14 منطقة ترمي نفاياتها قرب مجمع الإحسان السكني، ما تسبب بتسجيل إصابات بالأمراض السرطانية والجلدية بحسب الاهالي، وليس هذا فقط بل للبلدية نصيب في ذلك بعد قيامها برمي الحيوانات النافقة قرب المنازل.سكان المجمع عبروا عن معاناتهم عبر كاميرا . بماذا طالبوا؟