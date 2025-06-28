امراض خطيرة يسببها التهاب اللثة.. فيديوغراف

إليكم قائمة بأمراض خطيرة قد تكون مرتبطة بالتهاب اللثةالبكتيريا المسببة لالتهاب اللثةقد تدخل مجرى الدموتسبب التهابات في الشراييالتهاب اللثة يجعل التحكمفي نسبة السكر بالدم أكثر صعوبةيمكن أن تُستنشق البكتيريا الفموية إلى الرئتين،مما يزيد خطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسييوجد علاقة محتملة بين أمراض اللثةوتطور مشاكل في الإدراكالنساء الحوامل المصابات بالتهاب اللثةأكثر عرضة للولادة المبكرةالالتهاب المزمن بسبب أمراض اللثةقد يساهم في تطور أمراض الكلىفهو قد يكون لأمراض خطيرة!