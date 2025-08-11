رئاسة الوزراء تستعد لاطلاق 36 مشروعا

بعد أن تطوي والمحافظات صفحة زيارة الأربعين بكل زخمها البشري والخدمي ، تفتح الحكومة صفحة جديدة عنوانها الإعمار والتطوير ، حيث أعلنت عن ستةٍ وثلاثين مشروعاً تستعد لإطلاقها بعد الزيارة، في محاولة لتحسين البنية التحتية المتهالكة خلال الحكومات المتعاقبة.إليكم هذا التقرير من السومرية!