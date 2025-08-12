صامتون بقلوب ناطقة.. الصم والبكم يخدمون زائري الاربعينية

مواكب بلغة الإشارة فقط.. أبناء شريحة الصم والبكم يشاركون بخدمة زائري الأربعينية.



في ساحات العزاء، حضور لا يحتاج إلى صوت كي يُسمع للعالم. إنهم الصمُّ والبكمُ، أولئك الذين يتحدّثون بلغة الاشارة، لكن قلوبَهم تنطق بما تعجز عنه الحناجر، يتفاعلون مع مشاهد الحزن بلغة صامتة، لكنها تخترقُ الأعماقَ دون وسيط، ودون ضجيج.

