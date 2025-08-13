عراقيون غاضبون من أداء وزير الكهرباء.. فيديو

مواطنون : أزمة الكهرباء "مهزلة" ولن تنتهي في ظل وجود فساد العقود والتجهيز

وصف عراقيون غاضبون سوء إدارة أزمة الكهرباء "بالمهزلة" في ظل استمرار عملية تردي واقع ساعات التجهيز منذ عام الفين وثلاثة. وقال مواطنون لمراسل إن موضوع الكهرباء شائك ومعقد ولن ينتهي بسبب الاموال الطائلة التي ينتفع منها الفاسدون عن طريق العقود والتجهيز.