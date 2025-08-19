مفوضية الانتخابات تواصل تدقيق وثائق المرشحين

النزاهة تُراقب مصادر تمويل الاحزاب لمنع اسغلال المال العام.

لاوّل مرة في تاريخ الانتخابات يُستبعد كمّ هائل من المخالفين للوائح الترشيح، والامر لايزال مستمر حتى مابعد التنافس الانتخابي اذا تواصل مفوضية الانتخابات عملها مع الجهات المختصة ما يعكس صورة العمل الجاد لرسم مشهد ديمقراطي مختلف عن السابق.

