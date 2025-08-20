التنافس الانتخابي السني: صراع الزعامات يهدد الاستقرار السياسي

صراع بيت "السنة" يتسع والانقسام يتعمق.

في حلبة التنافس الانتخابي يبرز صراع الزعامات السنية بشكل واضح وبات ياخذ اشكال مختلفة سواء بتبادل الاتهمامات او رفع دعاوى قضائية. كما أنّ الخلافات التي تشهدها الساحة لاتقتصر على مكون واحد لكن طبيعة الصراع الحالي داخل البيت السني قد تكون الاكثر قساوة.

