بالفيديو.. الاشتباكات في مدينة السليمانية فجر اليوم

واسفرت تلك الاشتباكات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.وجاء ذلك خلال تنفيذ مذكرة توقيف صادرة من الأمن في بحق شيخ بموجب المادة 56 من قانون العقوبات العراقي، على خلفية قضايا تتعلق بالأمن والنظام العام.يذكر أن شيخ جنكي شغل منصب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني، قبل أن يُعزل بقرار من في تموز 2021 إثر خلافات حادة داخل الحزب.وأسس حزب جبهة الشعب الذي شارك لأول مرة في انتخابات برلمان عام 2024 وحصل على مقعدين.