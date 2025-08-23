لعبة "بوبجي" تزج بأحد مدمنيها في السجن.. ما القصة؟

الشاب كرار يواجه حكم السجن لـ 15 عاما بتهمة الانتماء لداعش.

يواجه الشاب كرار حكمًا بالسجن يصل إلى خمسة عشر عامًا على خلفية قضية مرتبطة بلعبة " "، كرار لم يكن يتوقع أن تتحول اللعبة، التي بدأها للتسلية وتمضية الوقت، إلى سبب يزج فيه بالسجن ويهدد سنوات شبابه فيما ناشد ذووه عبر القضاء لاعادة النظر بقضية ابنهم وانصافهم. تفاصيل القضية واسبابها يسلّط عليها الضوء مراسلنا في التقرير ا.