غضب برلماني من تمرير قائمة السفراء: ما حدث غير معقول وهيئة الرئاسة تتحمل المسؤولية

وقال الكلابي في حديث لـ ، "حاولنا ان تكون هنالك قائمة بحقائق لكن للأسف الاغلبية غلبتنا".وأضاف، ان "النصاب كان مكتملاً ونواب الكتل المتفقة على تمرير القانون كانوا حاضرين بقوة".وتابع، "من المؤسف ان تمرر هذه القائمة، وكان من المفترض ان تضم أسماء شخصيات نزيهة تمثل البلد".بدوره، قال النائب ، أن "قائمة السفراء مررت رغم عدم وجود نصاب قانوني".وأضاف الصالحي في مقطع مصور، "من المعيب ان صوت على تمرير هذه القائمة رغم عدم وجود النصاب"، مردفاً: "ما حدث غير معقول من قبل ".وكان قد صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قائمة السفراء المرسلة من .وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس، ان "مجلس النواب يصوت على قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء".يذكر أن جلسة البرلمان التي عقدت يوم امس، شهدت مشادات وانسحاب من بعض الأعضاء رفضاً لإضافة فقرة التصويت على قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء، ما دفع لإلغائها والمضي بأعمال الجلسة.وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة برئاسة ، وحضور 169 نائباً.