حاولت نقل جثة سائق.. تحطم مروحية وإصابة 2 من طاقمها في السليمانية

وقال المصدر لـ ، إن "مروحية إنقاذ تابعة للدفاع المدني في بإقليم ، تحطمت خلال محاولتها انقاذ جثة سائق (52 عاماً) توفي بعد سقوط سيارته من جبل ازمير".وبين، أن "تحطم الطائرة أسفر عن إصابة شخصين من ركابها".