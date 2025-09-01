حيلة "مثيرة" في الموانئ: تكديس الحاويات وتأخير الشاحنات لجمع غرامات "مليارية"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الهيبة الرد
من
08:30 AM
الى
09:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"أسيد" ينعى شقيقه أبو عبيدة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539153-638923076358070758.jpg
حيلة "مثيرة" في الموانئ: تكديس الحاويات وتأخير الشاحنات لجمع غرامات "مليارية"
بالفيديو
السومرية نيوز-اقتصاد
وصف احد سائقي شاحنات نقل البضائع من موانئ البصرة الى محافظات العراق كافة، ما يحصل في الموانئ بأنه "قصة معقدة"، وذلك خلال توثيقه عملية تأخير اخراج الشاحنات وتحميل الحاويات، بشكل متعمد أو بإهمال من نوع اخر، لكن كلا الامرين يدفعان لتأخير الشاحنات لشهر او اكثر يقابلها تسجيل غرامات مستمرة تفوق الـ500 الف دينار لكل حاوية.
2025-09-01 | 03:12
2025-09-01T03:12:29+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/vwuhfc55neea1srgtyxrtw?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d539153%26topic%3d%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88%26stopic%3d%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=9c2b652d-f321-4404-bc3d-17d22cde1291&InitAdsBeforePlayer=1
حيلة "مثيرة" في الموانئ: تكديس الحاويات وتأخير الشاحنات لجمع غرامات "مليارية"
765 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
وصف احد سائقي شاحنات نقل البضائع من موانئ
البصرة
الى محافظات
العراق
كافة، ما يحصل في الموانئ بأنه "قصة معقدة"، وذلك خلال توثيقه عملية تأخير اخراج الشاحنات وتحميل الحاويات، بشكل متعمد أو بإهمال من نوع اخر، لكن كلا الامرين يدفعان لتأخير الشاحنات لشهر او اكثر يقابلها تسجيل غرامات مستمرة تفوق الـ500 الف دينار لكل حاوية.
وظهر احد سائقي الشاحنات في مقطع فيديو وهو يوثق عملية
تكدس
الحاويات والشاحنات لأيام طويلة، وهو يوجه مناشدة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية وإدارة الموانئ للتدخل، قائلا ان "طابور الترحيب وصل 8 كيلومترات حيث ان الشاحنات واقفة في الطابور منذ أيام، والتحميل متلكئ والحاويات بالالاف المؤلفة، والتجار ينتظرون بضائعهم".
وبين أن "السائق المتضرر الأول من هذا التاخير فهو أولا ينتظر 15 يوما لمجيء جدوله، ثم ينتظر 5 أيام ليدخل ساحة الترحيب، ثم يتم ارسال معاملته الى
بغداد
وتعود بعد 3 أيام، وعموما بعد الطريق وافراغ الحاويات اجمالا يحتاج السائق 40 يومًا".
ووصف ما يحدث بالموانئ بأنه "امر معقد"، مشيرا الى ان الشركات المتعاملة مع الموانئ تفرض غرامات تأخير غير متساوية بعضها يفرض 50 دولار للحاوية وبعضها تفرض 80 او 100 دولار يوميًا لكل حاوية، ما يجعل الغرامات تفوق الـ500 الف دينار لكل حاوية لحين خروجها ونقلها".
وأشار الى ان "الشركات التي تغرم نتيجة تأخير الحاويات في مكانها تابعة للسياسيين وأصحاب القرار، لذلك فهم مستفيدون من التأخير لجمع الغرامات، وهناك اتفاق بين أبو الرصيف وأبو ساحة الترحيب، ويتم انزال وتفريغ الباخرات بشكل مستمر وتكديس الحاويات لجمع الغرامات من التجار".
وتبلغ طاقة مناولة الحاويات في الموانئ العراقية حوالي 10 الاف حاوية يوميًا، واذا ما تم ضرب هذه الحاويات بقيمة الغرامة البالغة 500 الف دينار نتيجة التأخير ستحصل الشركات المتعاقدة مع الموانئ على 5 مليارات دينار من كل وجبة حاويات أي كل 20 يوما تقريبا.
>>
انضم الى السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
نهاية تكدسها في الطارمية: طريق "تل الدير - هور الباشا" يُعاد افتتاحه أمام الشاحنات
04:02 | 2025-07-24
القبض على "مشعوذة" في مداهمة أمنية مثيرة ماذا عثروا في منزلها؟
10:49 | 2025-08-13
كشف "تفاصيل مثيرة" تخص محاولة اغتيال ترامب
14:40 | 2025-07-01
غرامات على أرباب العمل الذين يزعجون موظفيهم برسائل "واتساب" خلال الإجازات
13:33 | 2025-08-27
ترندات
اقتصاد
بالفيديو
الموانئ
غرامات
تأخير تحميل
السومرية نيوز
وزير الداخلية
رئيس الوزراء
سومرية نيوز
السومرية
البصرة
العراق
بغداد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار لجميع المتقاعدين
محليات
37.53%
12:21 | 2025-08-31
خبر سار لجميع المتقاعدين
12:21 | 2025-08-31
ترامب يثير الجدل بمنشور غامض: “شيء كبير قادم.. العالم سوف يفهم قريباً"
دوليات
24.68%
08:25 | 2025-08-31
ترامب يثير الجدل بمنشور غامض: “شيء كبير قادم.. العالم سوف يفهم قريباً"
08:25 | 2025-08-31
ارتفاع أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المسائية
اقتصاد
22.3%
09:55 | 2025-08-30
ارتفاع أسعار الدولار مع إغلاق البورصة المسائية
09:55 | 2025-08-30
بعد "حادثة بان".. محاولة انتحار طبيبة في بغداد
أمن
15.49%
02:02 | 2025-08-31
بعد "حادثة بان".. محاولة انتحار طبيبة في بغداد
02:02 | 2025-08-31
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-01
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-01
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
من الأخير
أحمد البشير يكشف: لماذا التغيير قادم؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-31
من الأخير
أحمد البشير يكشف: لماذا التغيير قادم؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-31
Live Talk
كيف تساهم الفتيات في تغيير ملامح التكنولوجيا الحديثة؟ - Live Talk - الحلقة ١٠٦ | 2025
10:30 | 2025-08-31
Live Talk
كيف تساهم الفتيات في تغيير ملامح التكنولوجيا الحديثة؟ - Live Talk - الحلقة ١٠٦ | 2025
10:30 | 2025-08-31
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-01
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-01
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
من الأخير
أحمد البشير يكشف: لماذا التغيير قادم؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-31
من الأخير
أحمد البشير يكشف: لماذا التغيير قادم؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-31
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 31-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-31
Live Talk
كيف تساهم الفتيات في تغيير ملامح التكنولوجيا الحديثة؟ - Live Talk - الحلقة ١٠٦ | 2025
10:30 | 2025-08-31
Live Talk
كيف تساهم الفتيات في تغيير ملامح التكنولوجيا الحديثة؟ - Live Talk - الحلقة ١٠٦ | 2025
10:30 | 2025-08-31
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
اخترنا لك
عد ازالة التجاوزات... بدء اعمال تطوير شارع سوق مريدي في بغداد
05:12 | 2025-09-01
البصرة تحشّد لتظاهرات "عارمة" بعد اعتقال قائد الحراك الشعبي
02:16 | 2025-09-01
بالفيديو.. حريق في قضاء الكحلاء في ميسان
06:53 | 2025-08-31
دخول قطعات عسكرية الى محافظة ميسان (فيديو)
13:59 | 2025-08-30
بالفيديو.. حريق كبير في مول بالعراق
05:23 | 2025-08-30
تحذيرات للاطار بالابتعاد عن التجاذبات السياسية
16:30 | 2025-08-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.