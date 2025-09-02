الصفحة الرئيسية
حصيلة مفجعة لضحايا زلزال في أفغانستان
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-539263-638923959507483393.jpg
اللسان الملحي: كارثة بيئية تُهدّد البصرة!
بالفيديو
اللسان الملحي يهدد البصرة بكارثة بيئية.. مختصون يحذرون من زوال الحياة من الأهوار نهائيا بسبب تفاقم الملوحة.
2025-09-02 | 04:00
2025-09-02T04:00:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/nr37cxcetwxmp3wcot86aw?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d539263%26topic%3d%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88%26stopic%3d%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=0980009a-8903-434a-9538-257d0e9e43e3&InitAdsBeforePlayer=1
اللسان الملحي: كارثة بيئية تُهدّد البصرة!
76 شوهد
اللسان الملحي يهدد
البصرة
بكارثة بيئية.. مختصون يحذرون من زوال الحياة من الأهوار نهائيا بسبب تفاقم الملوحة.
معاناة حقيقية يعيشها سكان مدينة
البصرة
بسبب ارتفاع اللسان الملحي في مياه
شط العرب
، وعدم وصولِ الإطلاقات المائية من دول المنبعِ ما تسبب بتدهورٍ بيئي شاملٍ انعكس على حياة المواطنين. وتجاوزت نسب الملوحة في البصرة بحسب تقديرات رسمية مستوياتٍ خطيرة وغير مسبوقة، إذ وصلت في بعض المناطق إلى أضعاف الحدود العالمية المسموح بها لمياه الشرب والاستخدام البشري.
التفاصيل في هذا التقرير من
السومرية
.
المراسل
علي البطاط
>>
انضم الى السومرية على
منصةX
"أهوار العراق".. تحذير من كارثة بسبب صعود اللسان الملحي
14:42 | 2025-07-22
في البصرة.. تحذير من كارثة بيئية تعصف بأهوار المحافظة
17:31 | 2025-07-08
تحذير من كارثة: حصر الوكالات التجارية يهدد الاقتصاد العراقي ويعيد البلاد إلى أجواء الحصار
15:40 | 2025-08-16
خلاف على أرض يتسبب بكارثة في البصرة (فيديو)
11:23 | 2025-06-29
محليات
خاص السومرية
بالفيديو
ترندات
اللسان الملحي
البصرة
شط العرب
السومرية
العراق
كارثة
الملح
اصيل
سومر
ميا
خبر سار لجميع المتقاعدين
محليات
51.67%
12:21 | 2025-08-31
خبر سار لجميع المتقاعدين
12:21 | 2025-08-31
ترامب يثير الجدل بمنشور غامض: “شيء كبير قادم.. العالم سوف يفهم قريباً"
دوليات
18.65%
08:25 | 2025-08-31
ترامب يثير الجدل بمنشور غامض: “شيء كبير قادم.. العالم سوف يفهم قريباً"
08:25 | 2025-08-31
تحديد تسعيرة أمبير المولدات في بغداد
محليات
15.37%
10:14 | 2025-09-01
تحديد تسعيرة أمبير المولدات في بغداد
10:14 | 2025-09-01
في أسعار جديدة.. الدولار يرتفع مجددا امام الدينار
اقتصاد
14.32%
09:57 | 2025-08-31
في أسعار جديدة.. الدولار يرتفع مجددا امام الدينار
09:57 | 2025-08-31
ناس وناس
عواصف الانسحاب تربك أشرعة الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٥٦ | الموسم 2
طلبات 1-9-2025 | 2025
نشرة ١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
العراق في دقيقة 01-09-2025 | 2025
كيفية النهوض برياضة السيارات - Live Talk - الحلقة ١٠٧ | 2025
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٦ | الموسم 8
عواصف الانسحاب تربك أشرعة الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٥٦ | الموسم 2
طلبات 1-9-2025 | 2025
نشرة ١ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
العراق في دقيقة 01-09-2025 | 2025
كيفية النهوض برياضة السيارات - Live Talk - الحلقة ١٠٧ | 2025
تحدي المستمعين 1-9-2025 | 2025
أيام الدراسة 1-9-2025 | 2025
الأبراج - يمين أو يسار؟ 1-9-2025 | 2025
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
انهيار جبلي مدمر في السودان يودي بحياة ما يقارب 1000 نسمة
04:47 | 2025-09-02
وزارة الهجرة تتصدي للحملات الانتخابية غير القانونية في مخيمات النازحين
03:40 | 2025-09-02
في البصرة... طوابير للحصول على المياه (فيديو)
16:24 | 2025-09-01
تقرير السومرية يكشف تفاصيل حادثة الكمالية وعشيرة الضحية تنفي التجاوزات
07:24 | 2025-09-01
عد ازالة التجاوزات... بدء اعمال تطوير شارع سوق مريدي في بغداد
05:12 | 2025-09-01
حيلة "مثيرة" في الموانئ: تكديس الحاويات وتأخير الشاحنات لجمع غرامات "مليارية"
03:12 | 2025-09-01
