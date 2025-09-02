اللسان الملحي: كارثة بيئية تُهدّد البصرة!

اللسان الملحي يهدد بكارثة بيئية.. مختصون يحذرون من زوال الحياة من الأهوار نهائيا بسبب تفاقم الملوحة.



معاناة حقيقية يعيشها سكان مدينة بسبب ارتفاع اللسان الملحي في مياه ، وعدم وصولِ الإطلاقات المائية من دول المنبعِ ما تسبب بتدهورٍ بيئي شاملٍ انعكس على حياة المواطنين. وتجاوزت نسب الملوحة في البصرة بحسب تقديرات رسمية مستوياتٍ خطيرة وغير مسبوقة، إذ وصلت في بعض المناطق إلى أضعاف الحدود العالمية المسموح بها لمياه الشرب والاستخدام البشري.

التفاصيل في هذا التقرير من .