خدعة زجاجة الماء للصداع النصفي.. علم أم وهم؟

شابّة بريطانية تُثير الجدل بخدعة زجاجة الماء الممتلئة! إذ إنّ الضغط القوي على الجبهة يخدع الأعصاب ويُقلّل الألم.

وتُعرف هذه الظاهرة باسم "التحكم المثبط للألم المنتشر". هذا التفصيل الصغير أثار فضول المتابعين، حيث بدأ العديد منهم بمشاركة تجاربهم المماثلةمثل شرائح بطاطس على الجبهة، غمر القدمين بالماء الساخن أو وجبة "ماكدونالدز" السحرية!إلّا أنّ هذه الطرق تُخفّف الأعراض مؤقتًا، لكنّها لا تُعالج السبب الجذري للصداع!وأنتَ، هل جرّبتَ طريقة غريبة للصداع؟ شاركنا تجربتك!