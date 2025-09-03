أسلوب احتيالي جديد وماكر.. الإطاحة بعصابة "السيارة المحروقة" في بغداد

وذكر بيان للقيادة، ان "مفارز شرطة قسم تمكنت من إلقاء القبض على أربعة أشخاص امتهنوا الاحتيال بأسلوب ماكر، حيث كانوا يقومون بإيهام المواطنين بتعرض عجلةٍ تابعة لهم للاحتراق من الداخل بطريقة مدروسة لا تثير الشكوك، ليقوموا باستعطاف الناس وجمع مبالغ مالية منهم بحجة الخسائر التي لحقت بهم".وبعد التعمق في التحقيق ومواجهتهم بالأدلة، اعترفوا صراحةً بافتعال الحريق والتجوال في المناطق المختلفة لاستدرار عطف المواطنين وجمع الأموال بطرق غير مشروعة، وفق البيان الذي أكد على أن "مثل هذه الأساليب الاحتيالية لن تمر دون محاسبة".ودعت القيادة، المواطنين إلى "توخي الحذر وعدم الانخداع بمحاولات التضليل، والإبلاغ عن أي حالات مشابهة عبر الخطوط الساخنة أو مراكز الشرطة القريبة".